Заразившаяся коронавирусом Симона Халеп рассказала о самочувствии

Румынская теннисистка Симона Халеп, в конце октября сообщившая о положительном результате её теста на коронавирус, рассказала о своём состоянии.

«Спасибо всем за сообщения. Я прекрасно себя чувствую», — написала Халеп.

Пост доступен в «инстаграме» Симоны Халеп

В настоящее время Халеп является второй ракеткой мира. В этом сезоне 29-летняя теннисистка провела 26 матчей, в которых одержала 23 победы. В её активе три завоёванных трофея — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).



На Открытом чемпионате Франции, будучи явной фавориткой по мнению специалистов, Симона дошла до четвёртого круга, где разгромно уступила будущей чемпионке турнира из Польши Иге Свёнтек. Халеп является двукратной победительницей турниров «Большого шлема».