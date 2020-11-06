Зверев обыграл Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. В третьем круге он со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (7:9), 6:4 победил французского теннисиста Адриана Маннарино.

Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Зверев 19 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Маннарино подал 9 эйсов, 7 раз ошибался на подаче и использовал 3 из 6 шансов взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Александр поборется с победителем четвертьфинального поединка между российским теннисистом Андреем Рублёвым и швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.