Зверев обыграл Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. В третьем круге он со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (7:9), 6:4 победил французского теннисиста Адриана Маннарино.
Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Зверев 19 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Маннарино подал 9 эйсов, 7 раз ошибался на подаче и использовал 3 из 6 шансов взять подачу соперника.
За выход в полуфинал Александр поборется с победителем четвертьфинального поединка между российским теннисистом Андреем Рублёвым и швейцарцем Стэном Вавринкой.
«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.
- 6 ноября 2020
-
01:05
-
00:46
-
00:03
- 5 ноября 2020
-
23:51
-
23:23
-
21:58
-
20:06
-
19:35
-
18:54
-
18:24
-
17:57
-
17:35
-
16:26
-
16:04
-
14:15
-
13:40
-
12:13
-
11:11
-
10:10
-
09:18
-
09:04
-
06:14
-
03:26
-
02:14
-
00:06
- 4 ноября 2020
-
23:52
-
23:26
-
23:14
-
22:43
-
20:31
-
19:43
-
19:02
-
18:01
-
17:00
-
14:17