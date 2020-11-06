Андрееску — об увлечении битмейкерством: ничего профессионального, просто миксую вещи

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала своё увлечение музыкой. Чемпионка US Open 2019, полностью пропустившая текущий сезон, заинтересовалась битмейкерством во время паузы в туре, связанной с пандемией коронавируса.



«В этом нет ничего профессионального, я просто использую GarageBand, и да, я просто миксую всякие вещи. Есть парочка действительно хороших вещей, которые я сделала, — их я опубликовала на SoundCloud. Так что если кто-то хочет послушать…



Круто, что не только я увлекаюсь музыкой в среде теннисистов. Шаповалов и Муте пишут песни — приятно, что в наш мирок приходит какое-то иное настроение. К тому же это сближает людей», — цитирует Бьянку Tennis Majors.

В настоящее время 20-летняя канадка является седьмой ракеткой мира.