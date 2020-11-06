Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрееску — об увлечении битмейкерством: ничего профессионального, просто миксую вещи

Андрееску — об увлечении битмейкерством: ничего профессионального, просто миксую вещи
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала своё увлечение музыкой. Чемпионка US Open 2019, полностью пропустившая текущий сезон, заинтересовалась битмейкерством во время паузы в туре, связанной с пандемией коронавируса.

«В этом нет ничего профессионального, я просто использую GarageBand, и да, я просто миксую всякие вещи. Есть парочка действительно хороших вещей, которые я сделала, — их я опубликовала на SoundCloud. Так что если кто-то хочет послушать…

Круто, что не только я увлекаюсь музыкой в среде теннисистов. Шаповалов и Муте пишут песни — приятно, что в наш мирок приходит какое-то иное настроение. К тому же это сближает людей», — цитирует Бьянку Tennis Majors.

В настоящее время 20-летняя канадка является седьмой ракеткой мира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020