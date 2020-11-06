Раонич, Чорич и ещё пять теннисистов снялись с турнира в Софии

Теннисисты продолжают сниматься с турнира ATP 250 в Софии (Болгария), сообщает Entry List Updates.
На этот раз от участия отказались Милош Раонич (Канада), Уго Умбер (Франция), Борна Чорич (Хорватия), Филип Крайинович, Душан Лайович (оба — Сербия), Джордан Томпсон (Австралия) и Фелисьяно Лопес (Испания).
Их заменят Роберто Карбальес Баэна (Испания), Раду Албот (Молдавия), Егор Герасимов (Беларусь), Вашек Поспишил (Канада), Стефано Травалья, Сальваторе Карузо (оба — Италия) и Ласло Джере (Сербия).
Действующим чемпионом турнира в Софии является россиянин Даниил Медведев, который в этом году пропускает соревнования. В прошлогоднем финале он со счётом 6:4, 6:3 победил Мартона Фучовича.
Турнир в столице Болгарии будет проходить с 9 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 542 695.
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