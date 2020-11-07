Карацев вышел в основную сетку турнира в Софии, Донской не прошёл отбор

Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку хардового турнира ATP 250 в Софии (Болгария). В финале квалификации со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 4:6 он уступил сербу Виктору Троицки. Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут.

Другой россиянин Аслан Карацев встречался с болгарским теннисистом Александром Донским. Со счётом 6:2, 6:3 победу одержал Аслан. Поединок длился 1 час и 15 минут.

Действующим чемпионом турнира в Софии является россиянин Даниил Медведев, который в этом году пропускает соревнования. В прошлогоднем финале он со счётом 6:4, 6:3 победил Мартона Фучовича.

Ранее сообщалось, что ряд теннисистов решил пропустить соревнования в Софии. С турнира снялись Милош Раонич (Канада), Уго Умбер (Франция), Борна Чорич (Хорватия), Филип Краинович, Душан Лайович (оба — Сербия), Джордан Томпсон (Австралия) и Фелисьяно Лопес (Испания). В состязаниях не примет участия и россиянин Карен Хачанов.

Турнир в столице Болагрии пройдёт с 7 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 542 695.