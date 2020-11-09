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Роджер Федерер впервые с марта 2019 года не вошёл в топ-4 рейтинга ATP

Роджер Федерер впервые с марта 2019 года не вошёл в топ-4 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер впервые с марта 2019 года выбыл из топ-4 рейтинга ATP. В новом рейтинге ATP от 9 ноября его с четвёртой строчки сместил россиянин Даниил Медведев.

В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

Последний раз Медведев был в топ-4 рейтинга ATP в январе 2020 года. Вчера Даниил стал победителем «Мастерса» в Париже. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1. Это уже шестой раз, когда представитель России побеждает в столице Франции. Ранее этот престижный трофей выигрывали Марат Сафин, Карен Хачанов и Николай Давыденко.

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции
Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.
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