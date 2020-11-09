Карацев вышел во второй круг турнира в Софии и встретится с де Минором
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В стартовом матче основной сетки Карацев, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение ещё одному победителю отборочных соревнований, японцу Таро Даниэлю, со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Карацев 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и воспользовался обеими возможностями взять подачу соперника. Даниэл подал 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не использовал ни одного из 9 шансов взять подачу россиянина.
За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Софии Карацев сыграет с третьей ракеткой турнира, австралийцем Алексом де Минором.
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