Карацев вышел во второй круг турнира в Софии и встретится с де Минором

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В стартовом матче основной сетки Карацев, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение ещё одному победителю отборочных соревнований, японцу Таро Даниэлю, со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Карацев 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и воспользовался обеими возможностями взять подачу соперника. Даниэл подал 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не использовал ни одного из 9 шансов взять подачу россиянина.

За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Софии Карацев сыграет с третьей ракеткой турнира, австралийцем Алексом де Минором.