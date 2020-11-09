Александрова обыграла Синякову и встретится с Грачёвой на турнире в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче четвёртая сеяная Александрова нанесла поражение чешке Катержине Синяковой со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Синякова подала 5 эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Александрова сыграет с соотечественницей, Варварой Грачёвой.

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.