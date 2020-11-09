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Медведев рассказал о желании сыграть с Рублёвым в финале Итогового турнира АТР

Медведев рассказал о желании сыграть с Рублёвым в финале Итогового турнира АТР
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о готовности к Итоговому турниру АТР в Лондоне.

«На сто процентов готов. Всё-таки этот сезон бы короче, чем предыдущий, и я не чувствую себя выжатым как лимон. В Париже получилась очень крутая подготовка к Лондону. Теперь надо пару дней отдохнуть, уже в Лондоне немного потренироваться, и можно бросаться в бой.

Хотелось бы попасть в одну группу с Андреем Рублёвым? Скорее нет. Нам было бы намного приятнее сыграть в финале, а если мы окажемся в одной группе, то шансы на это уменьшатся. Кстати, хотелось бы, чтобы на каком-нибудь большом турнире наконец состоялся русский финал. Потому что с Кареном Хачановым мы дважды встречались в полуфиналах, в том числе в Москве два года назад, с Андреем — трижды в четвертьфиналах, как на US Open, а до финалов дело ещё не доходило», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

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