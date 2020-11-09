Медведев рассказал о желании сыграть с Рублёвым в финале Итогового турнира АТР

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о готовности к Итоговому турниру АТР в Лондоне.
«На сто процентов готов. Всё-таки этот сезон бы короче, чем предыдущий, и я не чувствую себя выжатым как лимон. В Париже получилась очень крутая подготовка к Лондону. Теперь надо пару дней отдохнуть, уже в Лондоне немного потренироваться, и можно бросаться в бой.
Хотелось бы попасть в одну группу с Андреем Рублёвым? Скорее нет. Нам было бы намного приятнее сыграть в финале, а если мы окажемся в одной группе, то шансы на это уменьшатся. Кстати, хотелось бы, чтобы на каком-нибудь большом турнире наконец состоялся русский финал. Потому что с Кареном Хачановым мы дважды встречались в полуфиналах, в том числе в Москве два года назад, с Андреем — трижды в четвертьфиналах, как на US Open, а до финалов дело ещё не доходило», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».
- 9 ноября 2020
-
22:15
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
16:43
-
15:36
-
14:24
-
13:46
-
13:01
-
12:28
-
11:49
-
10:32
-
09:39
-
09:04
-
08:30
-
00:38
- 8 ноября 2020
-
23:52
-
23:24
-
21:55
-
21:38
-
21:16
-
20:55
-
20:28
-
20:18
-
20:12
-
20:05
-
19:27
-
18:52
-
18:29
-
16:58
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
14:36
-
13:22