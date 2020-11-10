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11 эйсов помогли Соболенко выйти во второй круг турнира в Линце

11 эйсов помогли Соболенко выйти во второй круг турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини — 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Соболенко 11 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. Паолини выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Соболенко поспорит с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель.

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Линц. 1-й круг
10 ноября 2020, вторник. 21:15 МСК
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Ясмине Паолини
94
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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