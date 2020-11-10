11 эйсов помогли Соболенко выйти во второй круг турнира в Линце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини — 6:4, 6:4.



Встреча продлилась 1 час 27 минут. Соболенко 11 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. Паолини выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.



За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Соболенко поспорит с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель.



В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.