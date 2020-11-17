Надаль — об организации Джоковича: нет необходимости в создании отдельного профсоюза

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию вокруг создания теннисного профсоюза Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом. Ранее стало известно, что Джокович расстроился, узнав, что Надаль и Федерер негативно отозвались об идее создания PTPA.

«Мы не говорили с Новаком об этом, хоть и тренировались недавно вдвоём. Он знает моё мнение относительного этого вопроса.

Я скажу одну вещь, но не потому что профсоюз обязуется помогать другим теннисистам, нежели мне и Роджеру, но мы верим в эту организацию. В сегодняшней ситуации мы находимся не из-за меня или Федерера, а потому что Новак, Энди (Энди Маррей. — Прим. ред.) и другие игроки думают, что теннисисты заслуживают нечто большего.

Но если мы сравним сегодняшний тур с туром трёх-, четырёх-, пятилетней давности, то доход теннисистов рангом ниже значительно повысился, не так ли? Это не означает, что мы бросили попытки улучшить наш вид спорта, просто нам кажется, что для этого нет необходимости создавать отдельную организацию", — цитирует Надаля ASAP Sports.