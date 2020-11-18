Рублёв с матчбола проиграл Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублёв во втором матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступил действующему чемпиону Стефаносу Циципасу из Греции. Поединок продолжался 1 час и 59 минут.
На решающем тай-брейке Рублёв уступал 2:5, однако смог вывести счёт на 6:5 при своей подаче. В важнейший момент он, впрочем, допустил двойную ошибку.
Рублёв 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 1 из 1. Циципас выполнил 10 эйсов, избежал ошибок на подаче и использовал два шанса из девяти взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры Рублёв – Циципас на Итогом турнире в Лондоне.
Напомним, по итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон — 2020», где также соревнуются австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Надалю он уже проиграл в первом круге.
Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.
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