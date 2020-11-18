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Рублёв с матчбола проиграл Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР

Рублёв с матчбола проиграл Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв во втором матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступил действующему чемпиону Стефаносу Циципасу из Греции. Поединок продолжался 1 час и 59 минут.

На решающем тай-брейке Рублёв уступал 2:5, однако смог вывести счёт на 6:5 при своей подаче. В важнейший момент он, впрочем, допустил двойную ошибку.

Рублёв 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 1 из 1. Циципас выполнил 10 эйсов, избежал ошибок на подаче и использовал два шанса из девяти взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры Рублёв – Циципас на Итогом турнире в Лондоне.

Напомним, по итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон — 2020», где также соревнуются австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Надалю он уже проиграл в первом круге.

Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
17 ноября 2020, вторник. 23:10 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 8
1 		6 6 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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