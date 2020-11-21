Маррей назвал фаворита в полуфинале Итогового турнира, где встретятся Медведев и Надаль

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о предстоящей игре россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля. Полуфинальный поединок пройдёт в рамках Итогового турнира ATP сегодня, 21 ноября, в Лондоне. Начало – в 23:00 мск.



«Тяжелый матч. Как по мне, каждый из них способен победить. Игра может пойти по любому сценарию. Забавно, как устроен теннис. Несколько недель назад, вероятно, Рафа, считался бы фаворитом, а уже через две недели, после Парижа, и того, как Даниил играл на этой неделе, выбор не такой очевидный.



Но думаю, что поставил бы всё-таки на Рафу в этом матче. Мог бы выбрать Даниила, но я действительно думаю, что это будет очень упорная игра. А я уже видел, как Рафа выигрывал много подобных поединков в этом году. Полагаю, он очень мотивирован на победу в турнире. Он играл хорошо, может быть, не так хорошо, как в первых двух матчах, но он заслужил победу над Циципасом», — приводит слова Маррея Tennis World USA.

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