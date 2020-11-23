Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев обратился к Давыденко после победы на ATP Finals и поделился планами на будущее

Медведев обратился к Давыденко после победы на ATP Finals и поделился планами на будущее
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в финале Итогового чемпионата ATP над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обратился к первому россиянину, победившему на ATP Finals Николаю Давыденко, а также рассказал о планах на будущее.

«Николай, ты был первым, кто победил в Лондоне. Мне было 13 ты, когда ты разбомбил всех лучших теннисистов в мире и показал просто нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть российским флагом первый и последний «Мастерс» в Лондоне.

Планы на будущее? Естественно, хочу отдохнуть. Возможно, никуда и не поеду. Сейчас мало рейсов. Карантин. Может, просто отдохну дома с женой. Это был тяжёлый отрезок. Возможно, Открытый чемпионат Австралии откладывается на неопределённый срок. Но в любом случае буду стараться и готовиться», — сказал Даниил после окончания матча в эфире Eurosport.

11 лет назад Николай Давыденко выиграл Итоговый турнир ATP. Единственный из россиян!
Давыденко – об успехе Медведева и Рублёва в этом сезоне, о своих мыслях на матчболе с Федерером и проблемах с тренером у Хачанова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020