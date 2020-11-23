Медведев обратился к Давыденко после победы на ATP Finals и поделился планами на будущее

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в финале Итогового чемпионата ATP над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обратился к первому россиянину, победившему на ATP Finals Николаю Давыденко, а также рассказал о планах на будущее.
«Николай, ты был первым, кто победил в Лондоне. Мне было 13 ты, когда ты разбомбил всех лучших теннисистов в мире и показал просто нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть российским флагом первый и последний «Мастерс» в Лондоне.
Планы на будущее? Естественно, хочу отдохнуть. Возможно, никуда и не поеду. Сейчас мало рейсов. Карантин. Может, просто отдохну дома с женой. Это был тяжёлый отрезок. Возможно, Открытый чемпионат Австралии откладывается на неопределённый срок. Но в любом случае буду стараться и готовиться», — сказал Даниил после окончания матча в эфире Eurosport.
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