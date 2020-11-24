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Конта снова работает с Завьяловым. С ним она выходила в полуфинал «Ролан Гаррос»

Конта снова работает с Завьяловым. С ним она выходила в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта возобновила сотрудничество с французским тренером Дмитрием Завьяловым. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Именно под руководством Завьялова британка провела свой лучший сезон в карьере — в 2019 году она поочерёдно вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфиналы Уимблдона и US Open. Дмитрий покинул команду Йоханны летом 2020 года по личным обстоятельствам — специалист не мог продолжать путешествовать с теннисисткой так часто, как этого хотела она сама.

В августе Конта начала работать с Томасом Хогстедтом, однако уже в сентябре дуэт распался. Сезон Йоханна завершила, работая со своим спарринг-партнёром Дэниэлом Сметхёрстом.

Ранее Дмитрий Завьялов тренировал швейцарского теннисиста Стэна Вавринку.

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