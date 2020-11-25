Министр спорта штата Виктория: скорее всего, Australian Open начнётся на неделю позже

Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула рассказал, что решение властей региона может быть принято в пользу недельной отсрочки Australian Open.
«Детали по недельному переносу турнира ещё не окончательно согласованы. Но я думаю, что это оптимальный, хоть и не единственный вариант. Но, честно говоря, Tennis Australia и ATP были очень рады тому, что мы разрешим приезжать в страну небольшими командами, но не совсем маленькими, как было бы в противном случае.
Теннисисты должны иметь в виду, что им придётся пройти через строгий режим тестирования. Им придётся проходить тесты как до прилёта, так и после, а также на протяжении всего турнира и пребывания в «пузыре», — цитирует Пакулу ABC.net
Ранее стало известно, что правительство Австралии запретит спортсменам въезд в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.
- 25 ноября 2020
-
11:34
-
11:21
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25
-
00:08
- 24 ноября 2020
-
23:34
-
23:03
-
22:46
-
22:31
-
20:26
-
19:48
-
19:03
-
18:28
-
17:59
-
16:25
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
13:56
-
13:30
-
12:59
-
11:11
-
10:58
-
10:32
-
09:57
-
07:32
- 23 ноября 2020
-
23:33
-
21:09
-
20:19
-
16:35
-
15:40
-
14:20