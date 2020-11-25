Андрей Рублёв: звёздной болезни не боюсь

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к звёздной болезни, а также рассказал, прислушивается ли к критике.

«На данный момент не боюсь звёздной болезни, прошёл тот возраст, когда это могло случиться. А вообще мне сложно себя оценивать, это нужно делать моим родным и близким, меняюсь я или нет. У меня другие ценности и цели, если вдруг я реализую все и голова не будет думать о чем-либо – отключусь. Сейчас очень много мыслей, поэтому работаю, работаю. Особенно, если результаты не очень, ты себя настраиваешь на страх, что еще раз может не получиться. А иногда, когда играешь хорошо, исчезает страх поражения. И это может привести к недооценке соперника. Таких матчей не было в этом году, а раньше такое было.

К критике вроде и прислушиваюсь, а вроде и нет. Что бы мне не сказали, у меня не будет негативной реакции. Мне важно мнение людей. Мне хочется, чтобы люди это говорили, и я это справлял. Если неконструктивная критика – мимо ушей пускаю. Авторитетов нет, но скорее команда, я могу ей доверять всецело. В манере позвонить и напихать никто со мной не общается, все как-то спокойно. Я сам требую от себя максимума, я всегда себя ругаю, поэтому все со мной говорят об этом со стороны понимания. Если бы мне говорили, что я дурак и так далее, а потом я бы сам себя ругал – очень сильно нервничал бы", — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.