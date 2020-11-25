Андрей Рублёв: квартиры у меня нет — теннис обходится очень дорого

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о своём доходе и тратах на себя, отдых и карьеру теннисиста.

«На самом деле никаких планов нет, играл без остановок, год был тяжёлый. Как сезон закончился – прилетел и просто нахожусь тут, никаких планов уехать нет. Просто побуду с родными, а потом поеду готовиться. Подарки? Мне повезло в том плане, что мне надарили много подарков. Не то что передариваю, но они мне не нужны на данный момент. Мне айфон подарили, не так плохо выглядит, чтоб передарить.

Сейчас так сложилось, что я более-менее стал зарабатывать. В 2018 году я получил травму, а траты были те же, я очень плохо отыграл. 2019 год тоже был такой же. И только в конце 2019-го я начал показывать результаты, заработок вырос, и у меня получилось выйти в плюс. Коронавирус заставил меня содержать команду целых пять месяцев. Не было расходов на билеты если только. Под конец года смог заработать, а мыслей о квартире не было. У меня её нет нигде, теннис и так очень дорого обходится", — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.