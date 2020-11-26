Елена Янкович ждёт ребёнка от врача, с которым познакомилась благодаря турниру Джоковича

Бывшая первая ракетка мира Елена Янкович станет мамой, сообщает Kurir.

По данным источника, Елена ждёт ребёнка от врача из Белграда (Сербия), с которым познакомилась во время Adria Tour — выставочного турнира первой ракетки мира Новака Джоковича. На турнире Янкович, как и многие другие спортсмены, заразилась коронавирусом, после чего познакомилась с избранником в одной из частных клиник, где проходила лечение. Сообщается, что у пары родится дочь.

О вспышке коронавируса стало известно перед финальным матчем Adria Tour в Хорватии. Среди заражённых оказались сам Джокович, его жена, болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и другие.

35-летняя Янкович — обладательница 15 титулов WTA. На Adria Tour она вышла на корт впервые с 2017 года.