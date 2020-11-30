Брат и сестра Мелигени завоевали два титула в один день
Бразильский теннисист Фелипе Мелигени и его сестра Каролина завоевали два титула в один день.
29 ноября 306-я ракетка мира Мелигени обыграл португальца Фредерику Феррейру Силву, занимающего 203-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:2, 7:6 (7:1) в финале челленджера в Сан-Паулу. За победу в Сан-Паулу Фелипе Мелигени получит 80 очков рейтинга и $ 7200 призовых.
В этот же день Каролина Мелигени, занимающая 404-ю строчку в рейтинге WTA, одержала победу в финале турнира ITF в Каире, где обыграла 405-ю ракетку мира россиянку Дарью Мишину со счётом 7:5, 6:4. Бразильянка является пятой ракеткой своей страны.
Турнир серии ITF в Каире проходит на грунтовых покрытиях. Призовой фонд соревнований составляет $ 15 тыс.
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