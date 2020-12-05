«Серость, низкое давление и грустные люди». Чакветадзе сравнила Москву с Киевом

Экс пятая ракетка мира из России Анна Чакветадзе сравнила жизнь в Киеве и Москве. Бывшая теннисистка живёт в столице Украины.
«Раньше 30% времени я проводила в Киеве, 50 – в Москве, а остальные 20 – в путешествиях по Европе. Из-за пандемии возникли сложности в передвижении. Сейчас с учётом того, что муж киевлянин, мы вместе с дочкой проводим больше времени здесь. Это не полноценный переезд, просто пока в силу обстоятельств живём здесь. Украина – родина супруга, мамы и дедушки по маминой линии.
Сталкивалась ли, как россиянка, с проблемами из-за политики? Наверное, такое бывает, но лично у меня проблем не было. Родители сначала опасались: «Куда ты уехала? Как живешь? В каске ходишь?» Пропаганда сказывалась. Но когда они приехали и своими глазами всё увидели – папа здесь не был с молодости, и ему понравилось.
В Киеве лучше погода? Точно! Больше солнца, на настроение влияет. В Москве зима – унылое время. После карьеры год провела в городе, никуда не выезжая. Помню, зимняя серость, низкое давление, грустные люди. Понятно, почему в Москве бары всё время забиты. Тяжело с такой погодой мириться. И вообще, в Москве так много развлечений и способов снять стресс. Не все это ценят», — цитирует Чакветадзе Sports.ru.
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