Впервые за 20 лет Федерер не сыграл за сезон ни в одном финале

Прервалась рекордная серия швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который впервые с 1999 года провёл сезон без единого финала на турнирах категории АТР. Начиная с 1999 года он хотя бы один раз за сезон боролся за главный трофей соревнований.
Главными преследователями Федерера по этому показателю являются Рафаэль Надаль (17) и Гаэль Монфис (16).
Стоит отметить, что в 2020 году швейцарец сыграл лишь на одном турнире — на Открытом чемпионате Австралии он добрался до полуфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 20 (1999–2019)
2. Джимми Коннорс (США) — 19 (1971–1989)
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 17+ (2004–…)
4-5. Иван Лендл (США) — 16 (1974–1994)
4-5. Гаэль Монфис (Франция) — 16+ (2005–…)
6-7. Мануэль Орантес (Испания) — 15 (1969–1983)
6-7. Новак Джокович (Сербия) — 15+ (2006–…)
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