Две теннисистки из Беларуси претендуют на награду «Игрок года» по версии WTA

Пресс-служба WTA опубликовала на официальном сайте тура список претендентов на награду «Лучший игрок 2020 года». В числе номинантов — шесть теннисисток.
На награду «Лучший игрок 2020 года» претендуют:
Виктория Азаренко (Беларусь) — 18 побед в 24-х проведённых матчах, первый финал ТБШ за семь лет, первый трофей за четыре года (Цинциннати);
Арина Соболенко (Беларусь) — три завоёванных трофея, Арина впервые в карьере завершила сезон в топ-10 рейтинга WTA;
Софья Кенин (США) — победа на Australian Open, финал «Ролан Гаррос»;
Симона Халеп (Румыния) — три трофея, серия из 17 побед подряд и лишь три поражения в сезоне;
Наоми Осака (Япония) — победа на Открытом чемпионате США;
Ига Свёнтек (Польша) — победа на Открытом чемпионате Франции, теннисистка стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» (19 лет).
- 6 декабря 2020
-
15:50
-
15:27
-
14:56
-
13:55
-
12:58
-
11:49
-
10:26
-
00:23
- 5 декабря 2020
-
23:38
-
21:35
-
20:06
-
16:37
-
10:18
-
08:16
-
06:30
- 4 декабря 2020
-
21:01
-
20:28
-
17:58
-
16:45
-
15:56
-
14:12
-
13:14
-
12:33
-
12:03
-
10:27
-
09:29
- 3 декабря 2020
-
23:42
-
22:29
-
21:23
-
17:59
-
16:26
-
15:32
-
14:56
-
14:00
-
12:59