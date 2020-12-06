Две теннисистки из Беларуси претендуют на награду «Игрок года» по версии WTA

Пресс-служба WTA опубликовала на официальном сайте тура список претендентов на награду «Лучший игрок 2020 года». В числе номинантов — шесть теннисисток.



На награду «Лучший игрок 2020 года» претендуют:



Виктория Азаренко (Беларусь) — 18 побед в 24-х проведённых матчах, первый финал ТБШ за семь лет, первый трофей за четыре года (Цинциннати);



Арина Соболенко (Беларусь) — три завоёванных трофея, Арина впервые в карьере завершила сезон в топ-10 рейтинга WTA;



Софья Кенин (США) — победа на Australian Open, финал «Ролан Гаррос»;



Симона Халеп (Румыния) — три трофея, серия из 17 побед подряд и лишь три поражения в сезоне;



Наоми Осака (Япония) — победа на Открытом чемпионате США;



Ига Свёнтек (Польша) — победа на Открытом чемпионате Франции, теннисистка стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» (19 лет).