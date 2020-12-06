Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Две теннисистки из Беларуси претендуют на награду «Игрок года» по версии WTA

Две теннисистки из Беларуси претендуют на награду «Игрок года» по версии WTA
Теннис / Большой шлем 0

Пресс-служба WTA опубликовала на официальном сайте тура список претендентов на награду «Лучший игрок 2020 года». В числе номинантов — шесть теннисисток.

На награду «Лучший игрок 2020 года» претендуют:

Виктория Азаренко (Беларусь) — 18 побед в 24-х проведённых матчах, первый финал ТБШ за семь лет, первый трофей за четыре года (Цинциннати);

Арина Соболенко (Беларусь) — три завоёванных трофея, Арина впервые в карьере завершила сезон в топ-10 рейтинга WTA;

Софья Кенин (США) — победа на Australian Open, финал «Ролан Гаррос»;

Симона Халеп (Румыния) — три трофея, серия из 17 побед подряд и лишь три поражения в сезоне;

Наоми Осака (Япония) — победа на Открытом чемпионате США;

Ига Свёнтек (Польша) — победа на Открытом чемпионате Франции, теннисистка стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» (19 лет).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020