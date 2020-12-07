Пол Аннакон: Федерер мог победить Надаля в финале «Ролан Гаррос» 2011 года

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил уверенность в том, что его бывшему подопечному было по силам обыграть испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Франции в 2011 году.

«Думаю, у Роджера были прекрасные шансы обыграть Рафу на „Ролан Гаррос“ 2011 года. Перед этим он победил Новака, который к тому моменту вообще не проиграл ни одного матча в сезоне. Роджер вёл 5:2 в первом сете. Условия подходили ему. Свет, быстрые мячи — Роджер пользовался этим, а Рафа был недоволен.

Но Рафа есть Рафа, в итоге он смог найти путь к решению проблемы и обыграл Федерера в четырёх сетах. Хотя у Роджера были отличные шансы", — приводит слова Аннакона Tennis World USA.

За карьеру Надаль 13 раз выиграл «Ролан Гаррос», Федерер — один.