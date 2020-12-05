«Федерер изменил рейтинг под себя». Почему в адрес легенды тенниса снова звучат обвинения?

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер не играет уже почти целый год, но его имя постоянно на слуху. Вот и сейчас в адрес легенды тенниса посыпались обвинения в том, что он использует своё громадное влияния, чтобы изменить систему рейтинга с выгодой для себя. И это не первый случай, когда Федерера критикуют за лоббирование собственных интересов.

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Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорфф, подводя итоги необычного теннисного сезона-2020 в одном из популярных подкастов, неожиданно вспомнил о Роджере Федерере, когда речь зашла о новой системе рейтинговых очков. Функционер выдвинул версию, что Федерер использовал свою позицию и своё влияние в Совете игроков ATP, чтобы как можно остаться на высоких позициях в рейтинг-листе, даже не выходя на корт: «Роджер Федерер изменил рейтинг под себя. Он просто поменял метод подсчёта рейтинговых очков, чтобы защитить своё место. Это безответственно и просто некорректно. По моему мнению, он использовал своё положение в Совете игроков в собственных интересах. Стоит сказать, что без изменений в системе рейтинга Федерер не попал бы в топ-50».

Топ-10 на конец сезона-2020:

1. Джокович – 12 030 очков (9 сыгранных в сезоне-2020 турниров – 4 титула)

2. Надаль – 9850 (7 – 2)

3. Тим – 9125 (8 – 1)

4. Медведев – 8470 (12 – 2)

5. Федерер – 6630 (1 – 0)

6. Циципас – 5925 (14 – 1)

7. Зверев – 5525 (10 – 2)

8. Рублёв – 4119 (14 – 5)

9. Шварцман – 3455 (12 – 0)

10. Берреттини – 3075 (6 – 0)

Изменения в рейтинги официально были объявлены весной, когда только начались проблемы с пандемией, теннисный сезон был остановлен и было совершенно непонятно, когда начнутся соревнования. И начнутся ли в этом году вообще? «Заморозка» очков была логичным шагом, который поддержали практически все теннисисты. Говорить тогда, что это было выгодно только Федереру, было, по меньшей мере, некорректно. Просто так совпало, что после объявления о новой системе, Роджер сделал ещё одну операцию на колене, воспользовавшись ситуацией, и продлил свой восстановительный период до конца года. Возможно, если бы рейтинговая система не изменилась так радикально, швейцарец бы ускорил своё возвращение. Да, действительно, в новых условиях место в рейтинге Федерера не сильно изменилось. Но он не единственный, кто выиграл от этого. Например, Рафаэль Надаль, зная, что ему не надо защищать очки за титул-2019 на US Open, не поехал в США в этом году, сосредоточившись на подготовке к «Ролан Гаррос». Джокович по той же причине пропустил «Мастерс» в Париже. А итальянец Маттео Берреттини, практически проваливший весь сезон-2020, остался в десятке. Точно такая же изменённая система рейтинга в WTA-туре позволила австралийке Эшли Барти, не сыгравшей ни одного матча после рестарта сезона, сохранить место на вершине рейтинга.

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Так что сомнительно, что именно Федерер «изменил под себя» эту систему. Интереснее другое. В переписке с изданием UbiTennis Хордорфф продолжил свою мысль о несовершенстве в изменении рейтинговой системы, когда сказал, что ATP не должна была дважды учитывать очки за Итоговый чемпионат: «Очень странно, что Совет игроков за несколько дней до начала Финала в Лондоне поддержал изменение правил и «заморозил» очки за прошлогодний финал. Я не вижу никакой логической причины для этого решения и не понимаю, почему большинство игроков поддержало это. Особенно это странно, учитывая, что два прошлогодних участника турнира, Федерер и Надаль, являются членами этого Совета». Действительно, это решение ATP вызвало удивление у всех экспертов, кто следит за движениями в рейтинге. Ещё за неделю до старта турнира в Лондоне, заходя на сайт ATP, можно было увидеть, что дата сгорания очков (drop data) за Лондон-2019 совпадает со стартом розыгрыша-2020. Однако прошлогодние очки так и не сгорели, и спустя несколько дней появилась новая запись, что drop data теперь – ноябрь 2021 года. От этого решения Роджер выиграл 400 очков. Это не так много, и на его позицию в рейтинге это никак не повлияло, ведь Даниил Медведев обошёл швейцарца чуть раньше – благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» в Париже. Единственный, кто «пострадал» от этого решения, это Александр Зверев. Так как не сгорели очки у победителя Лондона-2019 Стефаноса Циципаса, немец не смог его обогнать.

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Надо сказать, что этот немецкий функционер не первый раз раскритиковал Роджера Федерера. Например, в конце апреля, когда швейцарец в своём «твиттере» предложил подумать о слиянии ATP и WTA, Дирк Хордорфф обвинил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в том, что таким образом он хочет распиарить свой аккаунт в соцсети: «Это сиюминутная идея краткосрочного характера, и этого недостаточно. Слияние ATP и WTA не решит сейчас ни одну из проблем. Возможно, Роджеру нужно больше подписчиков в своем аккаунте в Twitter. Вот он и выдвинул необоснованное и ничем не подкрепленное предложение. Одним твитом в сети вопрос не решить».

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Завершивший карьеру француз Жюльен Беннето тоже обвинял Роджера два года назад, что он пользуется своим влиянием и чуть ли не диктует организаторам турниров «Большого шлема» удобное для себя расписание: «Директор Australian Open работает на Федерера. На двух последних турнирах в Мельбурне Роджер провёл почти все свои матчи вечером на центральном корте, а Джоковичу приходилось играть во время жары. Кроме того, ATP давно не может внедрить тренерские тайм-ауты и другие нововведения только из-за того, что их не поддерживает Федерер». Любопытно, что тогда, в 2018 году, Федерер ответил на обвинения Беннето: «Время от времени меня спрашивают, хочу ли я сыграть в понедельник или во вторник, днём или вечером. Порой эти вопросы адресуют моему агенту. Бывают, что они звучат так: «Азиатское телевидение хочет, чтобы ты играл вечером. Ты не против?» Иногда мне помогают, иногда нет. Но многие из приведённых фактов не являются правдивыми».

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В августе 2019 года после поражения от Федерера в третьем круге US Open британец Даниэль Эванс заявил, что встреча была специально назначена на раннее утро пятницы, чтобы дать швейцарцу преимущество. Дело в том, что Эванс проводил свой предыдущий поединок с французом Люкой Пуем в среду, но из-за дождя был вынужден заканчивать матч в четверг. А вот Федерер сыграл с боснийцем Дамиром Джумхуром под крышей и получил полноценный день отдыха. Роджер попытался опровергнуть эти обвинения: «Это не означает что-то вроде «Роджер просит, Роджер получает». Запомните это! Потому что я стал слышать подобные разговоры слишком часто. Я устал от того, что я как будто бы заказываю для себя удобное время матчей. Это делают организаторы турниров и телеканалы. Мы можем и имеем право высказывать своё мнение и пожелания. И мы это делаем. Но я выйду на матч, даже если его поставят на 4 часа утра».