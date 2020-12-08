Тарпищев рассказал, как Хачанову вернуться в топ-8 сильнейших теннисистов мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, каким образом 20-я ракетка мира Карен Хачанов может присоединиться к Андрею Рублёву и Даниилу Медведеву в восьмёрке сильнейших теннисистов планеты.
«Ему надо пахать, ему не хватает объёма тренировочной и соревновательной нагрузки. Он во время пандемии просидел дома 3,5 месяца. Это очень большая фора. А набирать то форму и негде. Думаю, что Медведеву, провалившему Гамбург и «Ролан Гаррос», ещё и повезло с жеребьёвкой на «Мастерсе» в Париже. Он успел там вработаться и как бы на ходу вошёл в Итоговый турнир. А Гамбург и «Ролан Гаррос» — это был провал. Для него в принципе была опасная первая игра, когда нервная система ещё дефилирует и не совсем в работе.
Хачанов так рано поехал сейчас в Дубай за нагрузкой? Да, но он проболел там коронавирусом. Так что тут не угадаешь. Он сейчас практически выздоровел, но у него получилось очень много упущений за последние полгода. А где набирать – я не вижу особо. Получается, он всем фору дал, а как тренировать нервную систему? От нервной системы во многом зависит подача. Подачу проиграл – проиграл и сет. А как ровно подавать? Как Шарапова после травмы. Я говорил, что ей надо ровно подавать 72-75 процентов. А она подавала то 100%, то 30-40», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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