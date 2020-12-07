«Уговорил Веснину выступить в Токио». Тарпищев рассказал о планах олимпийской чемпионки

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» дал прогноз на новый теннисный сезон, рассказал о возвращении олимпийской чемпионки Рио Елены Весниной и объяснил, за счёт чего Даниил Медведев выдал ударную концовку 2020 года.

— Шамиль Анвярович, как считаете, когда теннис вернётся к своему нормальному виду? Нормальному графику?

— Я думаю, что 2021 год будет аналогичным нынешнему. ATP в принципе готова проводить турниры в формате без зрителей, а женщины ещё не высказались. До марта, вроде бы, никто не ждёт улучшения обстановки. Как вариант – будут матчи без линейных судей и один главный судья. Всё работает на электронике. На корте только два игрока и болбои. А телевизионная картинка будет с рекламой – шоу-показ, с красивыми видами города. Такая ситуация. Ничего хорошего не ждут. Пытаются сохранить календарь. Если у мужчин он есть, то у женщин он делается по ходу. Но это объяснимо, потому у мужчин турниры спонсоров сохранили, то у женщин за год примерно четверть спонсоров нет. Не все города хотят проводить. Так что у ребят чуть проще ситуация.

— Насколько реален перенос старта Australian Open на 8 февраля? Ведь пострадают следующие турниры? У кого просто не останется места в календаре.

— Ну, основные турниры никто не выкидывает – «Мастерсы» и «Большие шлемы». А мелкие – до уровня ATP 500 – могут пострадать. Но в принципе, календарь мужской уже есть.

— Там же дальше уже под вопросом мартовский Индиан-Уэллс. Говорят, что местные власти могут снова отказаться от проведения…

— Тут не только от местных властей зависит. Взять ту же Австралию. Там региональные власти должны разрешить. Из-за них уже можно турниры продвигать. То, что у них в итоге и произошло. Потому что было пять регионов, где должны были быть сборы и можно бы было тренироваться во время пандемии, в зависимости от приезда спортсменов. Но это не все могли выдержать. Какие-то регионы отказались.

Прорыв и возвращение года! Рублёв и Кузнецов претендуют на призы ATP по итогам сезона А в номинации «Лучший тренер» награду могут получить наставники Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

— Насколько изменились сами матчи, стал ли теннис динамичнее из-за отсутствия линейных судей, например? Вроде бы некоторые игроки говорили, что стали меньше отвлекаться на это, потому что некому высказать претензию.

— Плюсов меньше, чем минусов. Потому что когда есть на трибунах болельщики, они создают большую долю процентов психологии. Потому что на них ты обязательно реагируешь. Чем отличаются матчи, когда ты смотришь их по телевизору или воочию, когда были зрители? Во втором случае ты находишься внутри поединка, ты чувствуешь ауру, чувствуешь давление – поддержку или негатив. А здесь этого ничего нет. Это по психологии, думаю, вылетает 10-15 процентов точно. Сейчас вообще получилось, что роль психологии возросла. Технологии ещё вмешались. Технологичные процессы сделали такие вещи, как оптимизация тренировочного процесса, тренировки по направленности, формирование качеств. Всё это просчитано тренером. Только надо исходить от индивидуума. И в соответствии с тем, что раз всё это просчитывается, условно говоря, когда я должен быть в форме – день в день, то роль психологии возросла. Если в Советском Союзе считалось, что роль психологии – 3-4 процента, то здесь в отдельных случаях доходит до 30. Тоже меняется сама система подготовки.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

— Даниил Медведев на US Open-2019 заряжался от толпы. А сейчас он выдал потрясающую серию побед в конце сезона – в Париже и Лондоне. Как ему это удалось?

— Здесь вопрос нервной системы. Все воспринимают ситуацию с пандемией по-разному. Я не видел ни одного теннисиста, который бы играл ровно. Потому что нет процесса тренировки нервной системы. Она формируется только во время соревнований – в том числе и зрители на это влияют. Вот и получается, что все в течение матча играют по-разному. Я не видел ни одного теннисиста на Итоговом турнире, чтобы он сыграл ровно с первого очка до последнего. Всё время идёт какая-то синусоида. И с этой точки зрения сложнее конечно играть, потому что возникают необъяснимые провалы. У того же Медведева. Он играл финал с Тимом. Было 2:2, а потом он четыре раза с первого мяча не подал в одном гейме. Было 40:0, и потом три удара справа и смэш в сетку. Получается все очки проиграл сам. Вот такие вещи объяснимы и понятны – рано посчитал, что выиграл гейм и всё такое прочее. Но это вопрос нетренированности нервной системы. И у всех игроков так. Причём, взять первый матч на турнире у Медведева – со Зверевым. Он проиграл свою подачу, тут же отыграл, но они уже играли 40 минут, а счёт был только 3:2. И только за счёт хорошей функциональной подготовленности нервная система Медведева была более стойкой. То есть Зверев рухнул, проиграв свою подачу и счёт стал 4:2. А когда Даниил играл следующий матч с Джоковичем, они играли 37 минут до счёта 3:3. И Джокович уже не выдерживал длинные розыгрыши. Он стал рвать игру, укорачивать, у него это не получилось – он тоже рухнул. Надаль – то же самое. Он рухнул в третьем сете, потому что свежее выглядел Медведев. И в конечном итоге, и в финале с Тимом к концу матча Медведев выглядел функционально лучше. Хотя я бы номером 1 по мобилизации нервной системы на этом турнире назвал Тима. Потому он просто к финалу больше «наелся». Медведев легко прошёл группу и нервный запал у него был более длинный – психологически и функционально.

— Тим и Медведев оказались перед последним матчем группового этапа в одинаковой турнирной ситуации. Оба досрочно стали первыми в группе. Почему тогда Тим не смог побороться с Рублёвым?

— Это разные вещи, потому что класс игры Медведева в этом матче был гораздо выше, чем у Шварцмана. А Тим играл с Рублёвым как получится. Всё делал, как надо, но не лез из кожи. У него не было той мобилизации, что обязательно надо выиграть. А у Медведева просто был больше запас по классу. Он где-то ошибался, даже на каких-то мячах позволял себе шалости. Я уже думал, как бы он не развалился, так вольно играя. Но матч был достаточно коротким, поэтому он не успел развалиться (смеётся).

— Получается, что к Итоговому турниру игроки подошли с не очень подготовленной нервной системой.

— Да. Нервная система тренируется только в соревнованиях. Но всё равно это был турнир сильнейших теннисистов. И ты должен провести за неделю 5 матчей с сильнейшими теннисистами мира – это очень большая нервная нагрузка. Интенсивность совсем другая, чем на других турнирах. Но здесь был важный момент, что на первом этапе ты должен попасть в двойку в своей группе. И многое зависело от того, сколько ты энергии сохранил на финальную часть. С этой точки зрения получилось, что Медведеву повезло при жеребьёвке. Меня спрашивали, кто выйдет из группы, я сказал: «Джокович и Медведев». – «А из другой?». А тут я не мог ничего сказать, потому что всё должно было зависеть от физических и психологических кондиций.

Карен Хачанов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Может Хачанов присоединиться к Рублёву и Медведеву в первой восьмёрке?

— Ему надо пахать, ему не хватает объёма тренировочной и соревновательной нагрузки. Он во время пандемии просидел дома 3,5 месяца. Это очень большая фора. А набирать то форму и негде. Думаю, что Медведеву, провалившему Гамбург и «Ролан Гаррос», ещё и повезло с жеребьёвкой на «Мастерсе» в Париже. Он успел там вработаться и как бы на ходу вошёл в Итоговый турнир. А Гамбург и «Ролан Гаррос» — это был провал. Для него в принципе была опасная первая игра, когда нервная система ещё дефилирует и не совсем в работе.

— Карен Хачанов за нагрузкой поехал как раз сейчас в Дубай так рано?

— Да, но он проболел там коронавирусом. Так что тут не угадаешь. Он сейчас практически выздоровел, но у него получилось очень много упущений за последние полгода. А где набирать – я не вижу особо. Получается, он всем фору дал, а как тренировать нервную систему? От нервной системы во многом зависит подача. Подачу проиграл – проиграл и сет. А как ровно подавать? Как Шарапова после травмы. Я говорил, что ей надо ровно подавать 72-75 процентов. А она подавала то 100%, то 30-40.

— Кстати, когда ждать от российских девушек успехов самого высокого уровня?

— Сейчас реально, если год ещё так всё протянется, то мы половину наших девочек потеряем. Негде играть. А для молодёжи 2 года потери – это очень много. У нас молодых то много, все наверху были на «Больших шлемах» до 18 лет – в полуфиналах, финалах. Этот вопрос непрогнозируемый.

— Каковы шансы, что Олимпиада в Токио пройдёт в этом году?

— Ну в Токио уверены, что они проведут. МОК тоже говорит – да. А остальное уже неважно (смеётся).

Вероника Кудерметова и Елена Веснина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вроде бы Елена Веснина собиралась вернуться.

— Я уговорил Веснину выступить на Олимпиаде.

— Сможет ли она выйти на свой прежний уровень?

— Если будет тренироваться, то сможет. В паре не такая нагрузка, как в одиночке. Особенно у женщин.

— Но турниров получается будет не так много.

— А у всех такие же условия. У тех падает форма, а она будет только набирать. Для неё большой нагрузки не будет. Ей это нормально.

— Какая идеальная напарница для Весниной?

— Тут можно такие варианты рассматривать – со Звонарёвой, с Кузнецовой и с Кудерметовой. Но есть ещё Павлюченкова. Вот четыре человека, с кем она может сыграть. Но надо знать, у кого какая будет форма.