Кузнецова: во мне всегда идёт борьба между девочкой и спортсменкой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова в очередной раз обратилась к подписчикам своего «инстаграма».



«Во мне всегда идёт борьба между девочкой и спортсменкой. И это про всё: начиная с одежды, питания и заканчивая внешним видом…

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Непросто держать баланс между «я стройная» и «я продуктивная на корте», где стройность вообще не главное. Хотите больше? ОК. Стройность далеко не всегда синоним силы, тем более если речь идёт о силе удара! Вот так и балансируем», — написала теннисистка.



Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.