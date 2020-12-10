Чемпионы и игроки топ-10 смогут взять на Australian Open больше человек, чем все остальные

Стали известны новые подробности проведения Australian Open 2021, сообщает журналист Парса Немати на своей странице в "Твиттере".
По данным источника, допустимое количество сопровождающих будет различно для каждого игрока: бывшие и действующие победители турнира смогут взять с собой четыре человека, игроки топ-10 — три, игроки одиночного разряда — два, парного разряда — по одному (два на дуэт).
Сообщается, что два турнира, на которых разыгрывались уайлд-карды, не будут проведены. Шесть путёвок получат австралийцы, по одной — игрок из азиатско-тихоокеанского региона и другого региона (международный уайлд-кард).
Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день.
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