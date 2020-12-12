Победа Джоковича над Монфисом в Дубае признана лучшим камбэком года на турнирах АТР

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие камбэки в матчах, сыгранных на турнирах под своей эгидой.



Главным камбэком года признана победа серба Новака Джоковича над Гаэлем Монфисом из Франции на турнире в Дубае (ОАЭ). Уроженец Парижа вёл в полуфинальном матче соревнований со счётом 6:2, 6:6 (6:3) и суммарно имел 8 матчболов, однако так и не смог одержать первую в карьере победу над Джоковичем — 6:2, 6:7 (8:10), 1:6.



Топ-5 камбэков 2020 года в ATP



5. Иржи Веселы (Чехия) — Рикардас Беранкис (Литва), полуфинал в Пуне (6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

4. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Себастьян Корда (США), первый круг в Нью-Йорке (7:6 (7:3), 4:6, 7:5).

3. Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Куэвас (Уругвай), четвертьфинал в Буэнос-Айресе (5:7, 7:6 (13:11), 7:5).

2. Джон Миллман (Австралия) — Томми Пол (США), четвертьфинал в Астане (6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5)

1. Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция), полуфинал в Дубае (2:6, 7:6 (10:8), 6:1).