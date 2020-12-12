Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Победа Джоковича над Монфисом в Дубае признана лучшим камбэком года на турнирах АТР

Победа Джоковича над Монфисом в Дубае признана лучшим камбэком года на турнирах АТР
Теннис / ATP 0

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие камбэки в матчах, сыгранных на турнирах под своей эгидой.

Главным камбэком года признана победа серба Новака Джоковича над Гаэлем Монфисом из Франции на турнире в Дубае (ОАЭ). Уроженец Парижа вёл в полуфинальном матче соревнований со счётом 6:2, 6:6 (6:3) и суммарно имел 8 матчболов, однако так и не смог одержать первую в карьере победу над Джоковичем — 6:2, 6:7 (8:10), 1:6.

Топ-5 камбэков 2020 года в ATP

5. Иржи Веселы (Чехия) — Рикардас Беранкис (Литва), полуфинал в Пуне (6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).
4. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Себастьян Корда (США), первый круг в Нью-Йорке (7:6 (7:3), 4:6, 7:5).
3. Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Куэвас (Уругвай), четвертьфинал в Буэнос-Айресе (5:7, 7:6 (13:11), 7:5).
2. Джон Миллман (Австралия) — Томми Пол (США), четвертьфинал в Астане (6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5)
1. Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция), полуфинал в Дубае (2:6, 7:6 (10:8), 6:1).

Дубай (м). 1/2 финала
28 февраля 2020, пятница. 18:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 10 6
6 		6 8 1
         
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020