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Роджер Федерер: мне будет нелегко набрать форму к Australian Open

Роджер Федерер: мне будет нелегко набрать форму к Australian Open
Теннис / Большой шлем 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о ходе восстановления после двух операций на колене. Ранее пятая ракетка мира сообщал, что планирует вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии 2021 года.

«Я надеялся, что уже в октябре буду готов на сто процентов, но этого до сих пор не произошло. Мне будет нелегко набрать форму к Australian Open.

Я бы хотел добиться большего прогресса в восстановлении, но в то же время удовлетворён своим состоянием. С самого начала у нас был план, который требовал времени. Мы сделаем следующий шаг, только когда будем полностью в нём уверены.

Посмотрим, как всё сложится в ближайшие пару месяцев. В последнее время я много работал над физическим состоянием, теперь нужно оценить, как всё будет получаться в теннисном плане. Времени до Australian Open остаётся всё меньше. Мне интересно, начнётся ли турнир 8 февраля. Конечно, мне бы помогло, если бы времени было больше", — приводит слова Федерера SRF.

В этом году прервалась рекордная серия Федерера, который впервые с 1999 года провёл сезон без единого финала на турнирах категории АТР.

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