Суарес-Наварро, у которой обнаружен рак: я вижу свет в конце туннеля и мечтаю об Олимпиаде

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своём состоянии и планах вернуться на корт. У спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина.
«Я неплохо себя чувствую. Когда мне пришлось пройти курс химиотерапии, я ощущала боль, но это было терпимо. Чувствую облегчение. Моя жизнь проходит спокойно. Когда я прохожу курс лечения, то провожу несколько дней дома, могу отправиться на прогулку. Я могу жить нормальной жизнью, но важно соблюдать осторожность. Я прислушиваюсь к советам врачей и двигаюсь вперёд, сохраняя оптимизм.
Я хочу завершить карьеру на теннисном корте и мечтаю выступить на Олимпиаде 2021 года в Токио. Стараюсь вылечиться. У меня есть защищённый рейтинг. Я вижу свет в конце туннеля. Я должна продолжать бороться. Это сложный путь, но с позитивным настроем я смогу поправиться", — цитирует Суарес-Наварро Tennisuptodate.
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