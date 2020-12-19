Кей Нисикори женился на модели

Бывшая четвертая ракетка мира 30-летний Кеи Нисикори женился. Его супругой стала бывшая модель 29-летняя Маи Ямаути, с которой Нисикори встречался больше пяти лет. Как сообщает Nikkansports, пара зарегистрировала брак 11 декабря в Токио.
30-летний Нисикори завершил сезон в ранге 41-й ракетки мира. В 2020 году он провёл шесть матчей, в которых добыл лишь две победы. Свой последний трофей Кей выиграл в начале 2019 года на соревнованиях в Брисбене.
Ранее Нисикори поддержал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за короновируса.
«Участие в Играх в условиях коронавируса? Я планировал это даже в 2020 году, но перенос оказался мне на руку — я не был готов до конца из-за травмы. Что касается следующего года, то по-прежнему сложно сказать, что будет. Очевидно, что будет всё так же непросто, но, если коронавирус наконец успокоится, я приглашаю всех в Токио. Думаю, все будут нацелены на участие в Играх», – сказал Нисикори.
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