«Okko Спорт» эксклюзивно покажет финал Кубка Дэвиса — 2021 и турниры ATP 250 в России

18 декабря 2020 года «Okko Спорт» запустил новую подписку «Okko Теннис», в рамках которой эксклюзивно покажет финал Кубка Дэвиса — 2021 и избранные турниры ATP 250 в России. Контракты заключены сроком на 1 год. «Okko Теннис» дополнит подписки «Okko Футбол» и Okko MMA, сформировав эксклюзивное спортивное предложение Okko.



«Okko Спорт» эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей финала Кубка Дэвиса — 2021. В сервисе также будут доступны записи матчей и собственные передачи «Okko Спорт».



«Оkko Cпорт» покажет 15 турниров ATP 250, в том числе Открытые чемпионаты Австрии и Южной Франции. Первый турнир ATP 250 будет показан сервисом в январе 2021 года.



Подписка «Okko Теннис» входит в премиальный пакет «Okko Спорт», включающий в себя «Okko Футбол» с доступом к матчам Английской Премьер-лиги, MLS, Кубку Диего Марадоны и другим турнирам с возможностью просмотра матчей в разрешении 4K, а также к MMA-турнирам Bellator. Стоимость премиальной подписки «Okko Спорт» составляет 4990 рублей в год в ранней продаже. Далее цена увеличится до 6490 рублей, или 649 рублей в месяц.



Пользователи также могут купить доступ к премиальной подписке «Okko Спорт» сроком на 3 месяца за 990 рублей в рамках специального новогоднего предложения. Отдельно стоимость подписки «Okko Теннис» составляет 99 рублей в месяц.



«Запуск «Okko Теннис» вместе с уже анонсированной ранее подпиской Оkko ММА и успешно действующей «Okko Футбол» завершает первый этап построения эксклюзивного спортивного предложения в Okko. Хочется отдельно отметить работу наших продуктовых и технических команд, которые смогли в сжатые сроки подготовить сервис «Оkko Спорт» к новым видам контента. Уверен, все болельщики сборной России по теннису поддержат наших спортсменов на турнирах ATP 250 и финальной части розыгрыша Кубка Дэвиса. Первый матч наша сборная проведет со сборной Испании во главе с Рафаэлем Надалем. Приглашаю всех смотреть трансляции в высочайшем качестве в сервисе «Okko Cпорт», — говорит руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.