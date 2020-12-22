Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом. Ребёнок — кузен детей Курниковой и Иглесиаса

Испанский теннисист Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом. Его жена Ана Бойер родила мальчика. Родители назвали ребёнка Матео.

«Матео уже с нами. Всё прошло прекрасно. С мамой и малышом всё отлично. Я невероятно счастлив. Теперь я гордый муж и отец двух чудесных детей», — написал Вердаско.

Фото доступно в «инстаграме» Фернандо Вердаско.

Вердаско и Бойер поженились в декабре 2017 года. В марте 2019-го у них родился сын Мигель. Ана — сводная сестра известного испанского певца Энрике Иглесиаса, который является возлюбленным бывшей российской теннисистки Анны Курниковой. Матео — кузен детей Курниковой и Иглесиаса.

Фернандо Вердаско — полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2009 года, победитель 7 турниров ATP в одиночном разряде.