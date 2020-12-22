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Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом. Ребёнок — кузен детей Курниковой и Иглесиаса

Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом. Ребёнок — кузен детей Курниковой и Иглесиаса
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом. Его жена Ана Бойер родила мальчика. Родители назвали ребёнка Матео.

«Матео уже с нами. Всё прошло прекрасно. С мамой и малышом всё отлично. Я невероятно счастлив. Теперь я гордый муж и отец двух чудесных детей», — написал Вердаско.

Фото доступно в «инстаграме» Фернандо Вердаско.

Вердаско и Бойер поженились в декабре 2017 года. В марте 2019-го у них родился сын Мигель. Ана — сводная сестра известного испанского певца Энрике Иглесиаса, который является возлюбленным бывшей российской теннисистки Анны Курниковой. Матео — кузен детей Курниковой и Иглесиаса.

Фернандо Вердаско — полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2009 года, победитель 7 турниров ATP в одиночном разряде.

Красота дня. Спутница Фернандо Вердаско Ана Бойер Прейслер
В рубрике «Красота дня» — Ана Бойер Прейслер, спутница Фернандо Вердаско, обыгравшего сегодня Рафаэля Надаля в первом круге Australian Open.
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