Цуренко — о сообщениях хейтеров: «сдохни, тварь» — это классика, но чаще желают рак

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о сообщениях в социальных сетях, которые регулярно получает от людей, сделавших ставку на матч с её участием.



«Хейтерские сообщения не только из наших стран прилетают, не только русскоговорящие, разные языки бывают. Разные смысловые нагрузки. В основном желают смерти тебе и родственникам. „Сдохни, тварь“ — это вообще классика, но самое частое пожелание это чтобы рак у меня был.



Считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Мне кажется, они в это даже какой-то смысл не вкладывают. Это какая-то чистая злость, которая существует 10 минут, они потом остывают и, может, даже удаляют свои сообщения.



Непонятно. Я не такой человек, который даже в ярости, в самом ужасном состоянии способен сказать человеку что-то плохое. Наверное, это и моё счастье, и беда.



Я же не виновата, что люди в какой-то момент решили поставить все свои деньги на какой-то результат. Я делаю своё дело — могу выиграть, могу проиграть и при этом никому не угодить», — сказала Цуренко в интервью INTERSPORT Украина в YouTube.