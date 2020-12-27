Цуренко — о сообщениях хейтеров: «сдохни, тварь» — это классика, но чаще желают рак

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о сообщениях в социальных сетях, которые регулярно получает от людей, сделавших ставку на матч с её участием.
«Хейтерские сообщения не только из наших стран прилетают, не только русскоговорящие, разные языки бывают. Разные смысловые нагрузки. В основном желают смерти тебе и родственникам. „Сдохни, тварь“ — это вообще классика, но самое частое пожелание это чтобы рак у меня был.
Считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Мне кажется, они в это даже какой-то смысл не вкладывают. Это какая-то чистая злость, которая существует 10 минут, они потом остывают и, может, даже удаляют свои сообщения.
Непонятно. Я не такой человек, который даже в ярости, в самом ужасном состоянии способен сказать человеку что-то плохое. Наверное, это и моё счастье, и беда.
Я же не виновата, что люди в какой-то момент решили поставить все свои деньги на какой-то результат. Я делаю своё дело — могу выиграть, могу проиграть и при этом никому не угодить», — сказала Цуренко в интервью INTERSPORT Украина в YouTube.
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