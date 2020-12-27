Шаповалов будет тренироваться с Энди Марреем во время карантина в Австралии
Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный рассказал, с кем канадец Денис Шаповалов будет тренироваться во время карантина в Австралии. Напомним, игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.
«Кого Денис выбрал в напарники для тренировок на время карантина в Австралии? Первую неделю будем тренироваться с чилийцем Гарином, а вторую неделю – с британцами Энди Марреем и Дэниелом Эвансом», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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Михаил Южный – об инциденте с Джоковичем и отказе Надаля играть на US Open, о победах Рублёва и двойных ошибках Шаповалова.
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