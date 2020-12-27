Южный: Рублёв — один из наиболее пострадавших игроков этого сезона

Бывшая восьмая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный рассказал, в чём добавили в сезоне-2020 представители нового поколения: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и его подопечный — канадец с русскими корнями Денис Шаповалов.

«Каждый заматерел на своём уровне, каждый повзрослел ещё чуть больше. И это приносит свои результаты. У кого-то результаты быстрее идут, у кого-то чуть медленнее. Это я считаю основным. Дальше можно вдаваться в детали – подача, игра. Но основное, что ребята заматерели.

Не совсем заматерели, а матереют потихонечку. Прибавляют. Это и по Дане видно. Вспомните начало сезона, середину. Много было комментариев по поводу Дани, что вот он на спаде, что он не играет. И так далее и тому подобное. Хотя оказалось, как уже сейчас понятно, что глобального спада никакого и не было. Как можно говорить о человеке, что у него спад, если он играет полуфинал US Open? Потом да, была у него неудачная земляная серия в этом году. Ну и что? Зато потом был подъём. Повторю, что очень тяжёлые были условия, год тяжёлый. Ребята все сделали шаг вперёд.

Особенно я бы отметил Андрея Рублёва. Наверное, он один из наиболее пострадавших игроков этого сезона, я бы сказал. Неизвестно, как бы всё сложилось, если бы это был целый сезон и как бы он по нему шёл. Но по тому, как он шёл в начале сезона и как он отыграл концовку, не всю концовку, а до Парижа и Лондона… Так что ему, может быть, наиболее обидно. Хотя чего тут обидного – пять титулов!» — рассказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сльниковым.