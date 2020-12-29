Австралийская теннисистка решила продавать свои интимные фото

19-летняя австралийская теннисистка Анджелина Граовац решила заработать дополнительные средства. зарегистрировавшись на портале OnlyFans, сообщает Yahoo Sports Australia. Этот сервис позволяет создателям контента зарабатывать деньги, публикуя свои фотографии или видео. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых.

Граовац, на данный момент не имеющая рейтинга WTA, опубликовала несколько фото в обнажённом виде. Ранее на этом сервисе зарегистрировался известный австралийский теннисист Бернард Томич.

Граовац выступает на турнирах ITF. Она начала профессиональную карьеру в 2018 году, но пока не приняла участия ни в одном турнире WTA. Благодаря теннисной карьере Анжелика заработала $ 3500.

Фото теннисистки доступны в её «инстаграме».