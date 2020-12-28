Анастасия Потапова сфотографировалась в откровенном купальнике

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала эффектное фото в купальнике с отдыха.

«Счастлива», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Потаповой

Потапова была вынуждена досрочно завершить сезон-2020. В августе она перенесла операцию на правом голеностопе. К концу года спортсменка покинула топ-100 рейтинга WTA.

Анастасия попала в число девяти российских теннисисток, включённых в заявку на стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года — Открытый чемпионат Австралии. Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе 10-13 января, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.