Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

11 эйсов помогли Кенин выйти во второй круг соревнований в Абу-Даби

11 эйсов помогли Кенин выйти во второй круг соревнований в Абу-Даби
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Китая Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Кенин, будучи первой ракеткой соревнований, 11 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница отметилась 4 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 12.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кенин поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.

Абу-Даби. 1-й круг
07 января 2021, четверг. 12:30 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		2  
         
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
Я. Чжаосюань
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021