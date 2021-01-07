11 эйсов помогли Кенин выйти во второй круг соревнований в Абу-Даби

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Китая Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.



Кенин, будучи первой ракеткой соревнований, 11 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница отметилась 4 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 12.



За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кенин поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.



Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.