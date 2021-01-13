«Очки им нужны как воздух». Тарпищев — об успехе россиян в квалификации Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход четырёх россиян в основную сетку Australian Open через квалификацию турнира.



«Все они показали хороший результат для себя прежде всего, но мы давно от них ждём результатов. Приятно, что они наконец наберут первые очки, которые так необходимы. В век пандемии турниры ограничены, особенно у молодёжно-юношеского состава, плюс отменены многие турниры серий „Челленджер“ и „Фьючерс“. Нашим ребятам рейтинговые очки нужны как воздух. Надеюсь, и дальше они будут идти по восходящей», — цитирует Тарпищева ТАСС.



В квалификации Открытого чемпионата Австралии принимало участие 17 российских теннисистов. В основную сетку сумели пробиться Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Валерия Савиных и Людмила Самсонова.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.