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Хуркач обыграл Корду в финале турнира в Делрэй-Бич

Хуркач обыграл Корду в финале турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP 0

Польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под четвёртым номером, стал победителем соревнований категории ATP 250. В решающем матче он в двух сетах обыграл американца Себастьяна Корду — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Хуберт четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника один эйс, пять двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.

Для Хуркача этот трофей стал вторым в карьере. В 2019 году он стал победителем соревнований в Уинстон-Сейлеме (США).

Под первым номером на этом турнире был посеян чилиец Кристьян Гарин. В матче второго круга он проиграл американцу Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Делрэй-Бич. Финал
13 января 2021, среда. 23:05 МСК
Хуберт Хуркач
35
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Себастьян Корда
119
США
Себастьян Корда
С. Корда
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