Хуркач обыграл Корду в финале турнира в Делрэй-Бич
Польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под четвёртым номером, стал победителем соревнований категории ATP 250. В решающем матче он в двух сетах обыграл американца Себастьяна Корду — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Хуберт четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника один эйс, пять двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.
Для Хуркача этот трофей стал вторым в карьере. В 2019 году он стал победителем соревнований в Уинстон-Сейлеме (США).
Под первым номером на этом турнире был посеян чилиец Кристьян Гарин. В матче второго круга он проиграл американцу Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.
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