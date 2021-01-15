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Глава ATP: хотели бы вернуться к привычному рейтингу с марта, если проведём много турниров

Глава ATP: хотели бы вернуться к привычному рейтингу с марта, если проведём много турниров
Теннис / ATP 0

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци рассказал, как будет проходить тур в сезоне-2021 в условиях пандемии.

«С марта мы бы хотели вернуться к привычному рейтингу и учитывать только результаты нынешнего сезона. При условии, что мы сможем провести много турниров.

Пандемия всё ещё в разгаре, и даже если мы очень постараемся, то не сможем распланировать всё в долгосрочной перспективе. Поэтому мы регулярно обновляем календарь. У нас есть некоторые опасения по поводу первой половины года, но я верю, что осенью благодаря вакцине мы приблизимся к привычной жизни. На данный момент все турниры, запланированные на апрель и позже, подтверждены», — приводит слова Гауденци Ubitennis.

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