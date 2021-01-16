Выяснилось, из-за кого 23 теннисиста проведут карантин в полной изоляции

Теннисный обозреватель Джон Вертхайм сообщил на своей официальной странице в «Твиттере», что пассажиром чартерного рейса, чей тест на коронавирус дал положительный результат, оказался тренер канадской теннисистки Бьянки Андрееску Сильвен Бруно.

Напомним, сегодня, 16 января, стало известно об обнаружении заражённого коронавирусом на чартерном рейсе, которым игроки летели в Австралию.



По информации различных СМИ, на борту самолёта находилось большое число представительниц WTA-тура, среди них Светлана Кузнецова (Россия), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия) и Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).



На борту самолёта находились 23 игрока. Все они будут помещены на 14-дневный карантин без поблажек, которые были предоставлены игрокам (разрешение покидать гостиничные номера на пять часов в сутки для тренировок).