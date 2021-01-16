Кузнецова, Костюк, Кербер и Андрееску летели в Австралию ещё на одном «ковидном» самолёте

Стало известно об обнаружении заражённого коронавирусом ещё на одном чартерном рейсе, которым игроки летели в Австралию. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Тумайни Карайол, жёсткий карантин будет введён для теннисистов, которые добирались до Мельбурна из Абу-Даби (ОАЭ).



По информации различных СМИ, на его борту находилось большое число представительниц WTA-тура. Среди них — Светлана Кузнецова (Россия), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия) и Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).



Положительный результат на коронавирус дал тест одного из пассажиров самолёта. Сообщается, что это не теннисист. На борту самолёта находилось 23 игрока. Все они будут помещены на 14-дневный карантин без поблажек, которые были предоставлены игрокам (разрешение покидать гостиничные номера на пять часов в сутки для тренировок).

Азаренко, Нисикори и Стивенс запретили тренироваться во время карантина перед АО