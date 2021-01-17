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Флипкенс призвала поместить на карантин всех в знак поддержки изолированных игроков

Флипкенс призвала поместить на карантин всех в знак поддержки изолированных игроков
Теннис / Australian Open 2021 0
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Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкекс прокомментировала решение организаторов Australian Open поместить на жёсткий карантин 47 теннисистов, находившихся на борту чартерных рейсов с заражёнными пассажирами.

«Нет, я не летела на одном из „ковидных“ самолётов (по крайней мере, сейчас мы ждём результаты тестов), но было бы справедливо, если бы на полный карантин поместили всех игроков. Или же альтернатива — следует сдвинуть старт Australian Open на одну неделю.

Ребята проведут две недели в гостиничном номере абсолютно без тренировок — это безумие», — написала Флипкенс на своей странице в «Твиттере».

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.
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