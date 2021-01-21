Тренер Касаткиной: если бы не Федерация тенниса Австралии, мы бы сидели дома и плакали

Карлос Мартинес, тренер российской теннисистки Дарьи Касаткиной, рассказал об отношении к карантину для игроков, прибывших в Австралию.

«Федерация тенниса Австралии проделала отличную работу. Единственный момент о карантине, который остался непонятным, заключался в том, какие действия будут предприняты в случае обнаружения коронавируса на борту самолёта. Говорили, что они сделают отдельные секции и если у кого-то в секции найдут вирус, то изолируют именно представителей этой группы. Но в итоге правительство не пошло на это, и были изолированы все пассажиры, потому что так безопаснее для всех.

Мы придерживаемся своего плана. Дарья хорошо себя чувствует, довольна, я тоже не чувствую себя странно. Дарья не потеряла форму. Мы прибыли из Абу-Даби, это была хорошая неделя для нас. Она проиграла в третьем круге, но играла достаточно неплохо.

Вообще, атмосфера странная, потому что 72 игрока находятся на жёстком карантине. Можно сказать, что это несправедливо, так как не будет равных возможностей. Мы тренируемся два часа в день плюс фитнес. Большинство игроков закрыты в своих номерах и не могут двигаться. Конечно, это разные вещи. Многие жалуются и говорят о том, что сделано неправильно. Но не думаю, что игроки растеряют свою форму. У них есть оборудование для тренировок. Конечно, это не то же самое, но за неделю можно будет вернуть форму. Не думаю, что всё будет плохо.

Есть люди, которые не могут вернуться в домой в Австралию, поэтому в обществе могут быть недовольны нами. Но не думаю, что они отреагируют плохо. Люди будут рады вернуться на арены, чтобы смотреть матчи и видеть как топ-игроки делают свою работу. Никакого неудобства не будет.

Нам надо понять, почему игроки не могут вести себя как избалованные: жаловаться на отель, номер, когда другим хуже. Многие теряют работы. Мы же можем гордиться тем, что делает федерация тенниса Австралии. В противном случае мы могли сидеть дома и плакать, что не можем играть в теннис", — цитирует Мартинеса Ubitennis.