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Россиянин Павел Котов опустился на 41-ю строчку в чемпионской гонке ATP

Россиянин Павел Котов опустился на 41-ю строчку в чемпионской гонке ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 января лидерство сохранили австралиец Алекс де Минор и поляк Хуберт Хуркач. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 41-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP. 25 января
1 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.
1 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 250.
3 (3). Себастьян Корда (США) — 150.
3 (3). Александр Бублик (Казахстан) — 150.
5 (-). Артур Риндеркнех (Франция) — 130.
6 (5). Кристиан Харрисон (США) — 102.
7 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 90.
7 (6). Кэмерон Норри (Великобритания) — 90.
7 (6). Жереми Шарди (Франция) — 90.
10 (-). Бенжамен Бонзи (Франция) — 75.
...
41 (31). Павел Котов (Россия) — 12...
59 (64). Александр Шевченко (Россия) — 8...
90 (63). Иван Неделько (Россия) — 4.

Старт ATP Cup перенесён на 2 февраля
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