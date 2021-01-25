Россиянин Павел Котов опустился на 41-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 января лидерство сохранили австралиец Алекс де Минор и поляк Хуберт Хуркач. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 41-ю позицию.



Чемпионская гонка ATP. 25 января

1 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.

1 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 250.

3 (3). Себастьян Корда (США) — 150.

3 (3). Александр Бублик (Казахстан) — 150.

5 (-). Артур Риндеркнех (Франция) — 130.

6 (5). Кристиан Харрисон (США) — 102.

7 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 90.

7 (6). Кэмерон Норри (Великобритания) — 90.

7 (6). Жереми Шарди (Франция) — 90.

10 (-). Бенжамен Бонзи (Франция) — 75.

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41 (31). Павел Котов (Россия) — 12...

59 (64). Александр Шевченко (Россия) — 8...

90 (63). Иван Неделько (Россия) — 4.