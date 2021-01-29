Серена Уильямс: мы год не играли перед полными трибунами. Получилось здорово

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от первого почти за год матча при заполненных трибунах. В выставочной игре в Аделаиде она победила японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 2:6, [10:7].

«Спасибо, что пригласили нас. Мы уже год не играли перед полными трибунами. Это очень, очень долго. Получилось просто здорово. Мы счастливы находиться здесь. Оно того стоило. Здорово, что ваши законы нам доверяют», — сказала Уильямс в эфире Eurosport после игры.

Теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, провели две недели на карантине.

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.